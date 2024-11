Mãe decide colocar 2 dos 5 filhos para adoção e causa polêmica ao explicar o motivo

22 de novembro de 2024

Hannah Martin abriu o coração. (Foto: Reprodução)

Uma mãe, de 32 anos, chocou a todos após tomar uma decisão um tanto polêmica. Isso porque ela decidiu colocar dois dos cinco filhos para adoção.

Moradora de Pensilvânia, Hannah Martin justificou que a decisão foi devido a não condição de cuidar das crianças na época.

“A sensação de entregar uma criança para adoção é dolorosa É traumático. É muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, é reconfortante porque você está fazendo a coisa certa”, afirmou.

Ela, que é dona de casa, colocou uma menina para adoção em 2011, quando ainda tinha 19 anos. Ela atualmente possui um filho de 15, uma de 8 e um de 6.

“Fiquei grávida de um amigo do meu irmão após a gente acabar ficando, sendo jovens e burros. Fiquei com ela por cerca de um mês e meio, e não consegui. O pai se recusou a me ajudar, ele disse que não era dele. Depois, se desculpou comigo e disse que não conseguiria, então eu disse: ‘Ok, não tenho escolha a não ser encontrar alguém que queira ter uma família'”, complementou.

Já o segundo filho dela foi entregue a adoção em 2013. Na época, ela tinha 21 anos e morava em Alabama. Segundo ela, desta vez, a mulher acreditava que a situação seria diferente porque tinha um relacionamento com o pai da criança.

“Eu pensei que esse homem estava me dando atenção e dormindo comigo, então talvez ele me amasse, mas eu estava completamente enganada. Ele não me apoiou. Liguei para Maria [mulher da adoção] chorando, dizendo que não podia fazer isso. Cometi outro erro”, justificou.

