Pais fazem proposta para filha largar emprego e ela topa após descobrir quanto ia passar a ganhar

Uma família viralizou recentemente após a filha de um casal de idosos explicar como foi abandonar o cargo que exercia para assumir o papel de “filha em tempo integral” e receber por isso.

Nianan, de 40 anos, começou revelando que esteve empregada em um importante cargo em uma agência chinesa, durante 15 anos, mas estava exausta da rotina agitada e estressante.

Em uma conversa com os pais, os idosos sugeriram que ela deixasse tudo e fosse morar com eles. Lá, ela não teria de se preocupar com as despesas e ainda iria ser paga por estar lá, cuidando deles.

A “profissão dos sonhos” resulta em cerca de $ 4 mil yuans chineses (aproximadamente R$ 2,8 mil). O cargo consiste em levar os pais às compras, preparar as refeições, cuidar dos eletrônicos da família e sair com eles para dançar.

Além disso, Nianan também ficou responsável por agendar uma ou duas viagens mensalmente para a família e acompanhá-los nos destinos.

“Se você encontrar um emprego mais adequado, pode ir atrás dele. Se não quiser trabalhar, fique em casa e passe um tempo conosco”, foi o que disseram os pais, segundo a mulher.

Para os internautas, a situação é um verdadeiro sonho. “Se tanto os pais quanto os filhos estão genuinamente felizes, por que discordar? Esse é meu sonho”, disse uma usuária da internet.