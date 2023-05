Roberto se nega a falar sobre fazenda em Porangatu ao ser indagado por vereador

O prefeito Roberto Naves (PP) foi instado nesta terça-feira (30) a falar sobre a fazenda de Porangatu, avaliada em R$ 12 milhões, que familiares do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, morto em dezembro de 2022, afirmaram à Polícia Civil (PC) ser dele e da vítima.

Em resposta a questionamento do vereador José Fernandes (MDB), durante audiência de prestação de contas relativa ao 1⁰ quadrimestre de 2023, Roberto se negou a falar sobre o assunto, justificando que o caso corre em segredo de Justiça. A PC, no entanto, não terminou o inquérito que investiga o crime.

“No meu depoimento consta toda e qualquer relação [com Luiz Carlos]. No dia 07 de dezembro, um dia após o crime, fui no GIH [Grupo de Investigação de Homicídios] por livre e espontânea vontade. E a orientação foi de permanecer calado”, afirmou.

Roberto complementou que virá a público assim que o homicídio for desvendado. “Esse é um problema de segurança pública. Houve um assassinato e precisamos saber quem matou, quem mandou e quem pagou”, disse, lembrando que era amigo pessoal de Luiz Carlos.

O prefeito, por outro lado, afirmou que a ‘questão financeira nunca foi um problema’ para ele. Detalhou as atividades econômicas que tem no âmbito educacional e imobiliário. “Nunca precisei de dinheiro de ninguém para comprar nada”, frisou.

Vale lembrar, no entanto, que em nenhuma das declarações de patrimônio que Roberto fez à Justiça Eleitoral consta a posse de fazenda nem de qualquer outro empreendimento ligado à agropecuária.