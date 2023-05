UFG negocia área para instalar centro de pesquisas em Anápolis, informa Edward Madureira

Além da implantação de um polo no Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação (CEITec) de Anápolis, no qual serão ofertados cursos de pós-graduação lato sensu, a Universidade Federal de Goiás (UFG) está negociando a permuta de um terreno na cidade com o Governo do Estado.

Ao Portal 6, o assessor da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e ex-reitor da UFG, Edward Madureira, apontou que o local sondado fica próximo ao Centro de Convenções.

“Foi demonstrado interesse em uma área da UFG, por parte do Governo do Estado, portanto surgiu a ideia da permuta com um terreno do estadual que fica em Anápolis, para que se construa um polo com laboratórios, pesquisa e inovação em geral, ” explicou.

A medida já foi aprovada pelo Conselho Universitário da UFG e a próxima fase é o encaminhamento de projeto para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Edward explicou também que, quanto ao polo do CEITec, houve mudanças no entendimento da natureza do projeto, o que ainda deverá ser definido para que as atividades se iniciem.

“O jurídico da Prefeitura entendeu que o documento não seria um convênio, e estamos agora dependendo disso. Os professores estão prontos e os cursos desenhados. A ideia é começar o quanto antes”, ressaltou.

Edward lembrou que este processo começou quando ele ainda era reitor, através de um diálogo com o deputado estadual Antônio Gomide (PT) e o prefeito Roberto Naves (PP).

A reportagem questionou sobre a possibilidade da implantação de um campus da universidade em Anápolis. Segundo ele, é uma coisa para se pensar mais adiante, pois a UFG já tem uma unidade para ser implantada no município Cidade Ocidental, criada em 2011, mas que ainda não está ativa.

“Quanto a possibilidade de um campus em Anápolis, vislumbramos a necessidade de crescimento, nada impede essa possibilidade. Mas quem vai tratar disso é a reitoria, ainda com algum prazo para estudos e negociação com o Governo Federal”, finalizou.