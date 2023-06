Anápolis é o único município goiano acima da média nacional de limpeza urbana

Entre os 115 municípios analisados em todo o Brasil, a 7ª edição do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (Islu) identificou que Anápolis é o representante goiano não só mais bem avaliado como o único do estado a ficar acima da média nacional.

Conforme a metodologia, quanto mais próximo de 01, melhor a nota – considerando que a média nacional é de 0,541. Os dados, que foram coletados em 2022, posicionam Anápolis em 48º lugar – com índice de 0,569.

O que faz o município se destacar são dois fatores dos quatro componentes analisados pelo estudo: engajamento do município e impacto no meio ambiente e qualidade de vida. No entanto, em relação à sustentabilidade financeira e reciclagem, o local perde pontos.

A lista, que é composta apenas por locais com mais de 250 mil habitantes, inclui outras duas cidades goianas: Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Enquanto a capital está em 70º lugar, com 0,506, Aparecida está quase ao final do ranking, na 90ª posição, com 0,478. Ambos seguem as características de Anápolis, no entanto, Goiânia também se destaca na recuperação de resíduos.

Ainda assim, as cidades estão longe do ideal de limpeza urbana.

Índice

O índice é calculado a partir de quatro fatores, sendo o primeiro o engajamento do município, estabelecido pela porcentagem da população atendida com o serviço de coleta regular de resíduos sólidos.

Outro fator considerando é a sustentabilidade financeira, a partir da análise se um município tem uma cobrança específica para remuneração dos serviços e quanto da arrecadação cobre a despesa com os serviços de resíduos sólidos urbanos (RSU).

O índice também avalia a recuperação dos resíduos recolhidos, calculado a partir da quantidade de materiais recicláveis recuperados versus o total de resíduos sólidos urbanos coletados.

Por fim, o Islu considera o impacto do resíduo urbano no meio ambiente e qualidade de vida de um município.