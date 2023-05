As 6 funções que o WhatsApp possui e poucas pessoas sabem como usar

Apesar de usarmos o WhatsApp quase todo dia, há algumas funções que o WhatsApp possui que ainda muitas pessoas desconhecem e que poucas sabem como usar.

Quer saber quais são elas e que como utilizá-las? Leia a matéria até o final e fique por dentro.

6 funções que o WhatsApp possui e poucas pessoas sabem como usar

1. Ligar no celular pelo wi-fi

Uma das funções funções que o WhatsApp possui é o de ligação via wi-fi. Para aqueles que costumam ter problemas com o sinal do telefone, o recurso pode livrá-lo de possíveis dores de cabeça.

Sendo assim, é necessário apenas ter um sinal de internet para ligar para qualquer pessoa. Depois, é só ir nas “Configurações” e clicar em “Conexões”. Após isso, selecione a opção “Chamada wi-fi” e se comunique com quem você desejar.

2. Colocar senha no WhatsApp

Um recurso bastante útil e que alguns ainda desconhecem é o de instaurar uma senha no WhatsApp. A ação é algo que pode evitar momentos constrangedores quando alguém quer dar aquela ‘espiada’ no seu celular.

Para ativá-la, basta acessar as “Configurações”, ir em “Conta” e depois “Privacidade”. Em seguida, selecione a opção “Bloqueio de tela” e escolha uma senha.

3. Colocar borda na foto

Outra opção disponível no aplicativo é a de colocar borda na foto. Caso você queira colocar uma foto no perfil em um formato diferente do limite adequado, basta ajustar a imagem no próprio ícone do perfil que as bordas aparecerão automáticamente.

4. A de embaçar foto

Uma das funções que está disponível no WhatsApp é o de embaçar fotos enviadas no aplicativo. Para isso, basta selecionar a imagem que você deseja editar e envia-la para alguém.

Antes de finalizar o envio, clique no pincel, localizado no lado direito na parte superior, e vá na última opção do pincel. Assim você conseguirá borrar uma informação que não quer que apareça.

5. Criar um link

Uma das funções que o WhatsApp possui é essa. É possível criar um link para qualquer aplicativo do mensageiro em um piscar de olhos.

É só digitar wa.me/o prefixo do país em que você está (no Brasil é 55), o DDD do seu estado sem o zero e o seu número completo. Após isso, é só da enter que você será encaminhado até a conversa que você criou com esse link.

6. Visualizações de link

Por fim, outra funcionalidade é a de visualização de links. No prática, a pessoa poderá ter uma visualização completa ao enviar o link. Além disso, as pessoas que o receberem obterão mais contexto sobre o que você enviou e no que estão prestes a clicar.

