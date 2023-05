Com mais de 300 vagas, concurso público em Goiás abre vagas para nível fundamental, médio e superior

A Prefeitura de Rio Verde anunciou a abertura de um novo concurso público com vagas temporárias para profissionais de diversas áreas.

São 329 oportunidades para início imediato e formação de cadastro de reserva que abrangem os níveis de escolaridade fundamental, médio e superior completo.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da Universidade de Rio Verde (UniRV) a partir das 08h do dia 20 de julho até 08 de agosto. O valor da taxa varia de R$ 110 a R$ 210, a depender da formação do candidato.

Os cargos disponíveis são para as cidades de Rio Verde, Riverlândia, Lagoa do Bauzinho, Ouroana e destinados às funções de almoxarife, analista administrativo, atendente – plantonista, auxiliar administrativo, lavadeiro, auxiliar de farmácia, monitor de transporte escolar, motorista de veículos leves, orientador social e auxiliar de copa e cozinha.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para acontecer no dia 1º de outubro de 2023. Para alguns cargos, também haverá avaliações de redação e análise de títulos.

Os selecionados no processo seletivo receberão um salário que varia de R$ 1.419,37 a R$ 3.098,38. O concurso tem validade de um ano.

Para mais informações, acesse o edital.