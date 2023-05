Participação de Caiado em CPI do MST é marcada por muito bate boca em Brasília

Convidado pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL), para “enriquecer o debate”, o governador Ronaldo Caiado (UB), esteve nesta quarta-feira (31), em Brasília.

Caiado participou da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST).

O clima chegou a ficar tenso várias vezes durante a sessão. Foram inúmeras discussões envolvendo parlamentares de situação e oposição.

No decorrer da fala, Caiado fez várias críticas ao MST, tratando o movimento como clandestino, sem transparência e insinuando relação dele com o narcotráfico.

As colocações do governador fez com que parlamentares da oposição reagissem de maneira imediata. Presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman tratou as acusações as chamando de fake news.

“Alerta de Fake News! Na CPI, governador de Goiás tá extrapolando, acusando MST de crimes, envolvimento com narcotráfico e dizendo que o movimento é clandestino. Mentira!!! TODA atividade do MST é registrada com a prestação de contas devidamente feita aos órgãos públicos. #ToComMST”, escreveu Gleisi nas redes sociais.

A sessão foi encerrada pelo presidente do colegiado, deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos), após discussão entre Caiado e o deputado Paulão (PT).

“Vossa excelência precisa ter mais respeito para comigo. Eu exijo respeito, está bom? Nunca lhe dirigi a vossa excelência de maneira desairosa. Calado que eu estou falando agora. Calado. Calado”, disse o governador antes do término da sessão.