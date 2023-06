Prefeitura de Goiânia anuncia troca na gestão da Secretaria da Educação

Nesta quarta-feira (31) a Prefeitura de Goiânia anunciou que vai trocar o comando da Secretaria Municipal de Educação (SME), após pouco mais de dois anos.

Assim, Wellington Bessa dará lugar a Rodrigo Caldas no comando da pasta. A nomeação será publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (31).

Em nota, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) agradeceu o trabalho realizado pelo antigo presidente da SME, ressaltando os programas implantados para o sistema educacional da capital.

Já para o novo chefe do departamento, o gestor do Poder Público em Goiânia destacou a “larga experiência” de Rodrigo Caldas na administração pública.

Isso porque ele já trabalhou em três gestões no município de Aparecida de Goiânia, comandando quatro pastas distintas, dentre elas a de Educação e Cultura.