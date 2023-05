Primeiro dia de junho chega com promessa de chuva em algumas cidades de Goiás; veja quais

O primeiro dia do mês de junho chega com a promessa de proporcionar uma leve melhora na qualidade do ar, com chuvas brandas em ao menos oito municípios de Goiás. É o que aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, a passagem de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil vai favorecer a possibilidade de formação de pequenas áreas de instabilidade na parte Centro Sul de Goiás, ocasionando pancadas de chuvas em áreas isoladas.

No Sul e Sudoeste, por exemplo, a expectativa é de um volume de chuva de 5 mm, em cada. Já no Centro, a previsão é de 3 mm. Norte, Leste e Oeste aparecem sem previsão de chuva durante a data.

Dois municípios que devem ser mais afetados durante a data são Jataí e Rio Verde. Esses locais devem receber até 4 mm, além de variação de nebulosidade, sol e possibilidade de pancadas de chuvas.

Logo atrás, aparecem Catalão e Itumbiara com 3 mm cada. Situação similar é traçada para Santa Helena que deve registrar até 2 mm.

Em Goiânia, Goiandira e Cumari, um panorama mais tranquilo é desenhado para as cidades com um volume de água de apenas 1 mm.