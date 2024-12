Professores denunciam que gestão Roberto Naves não está cumprindo lei de progressão salarial

Desde junho de 2023, benefícios não estão sendo contemplados à categoria

Paulo Roberto Belém - 13 de dezembro de 2024

Fachada do Centro Administrativo em Anápolis. (Foto: Arquivo/Portal 6)

Professores da rede municipal de Anápolis denunciam que uma das ferramentas que têm o objetivo de valorizar a carreira da categoria está em atraso: as chamadas progressões horizontais, que é um incremento de 3% no salário base dos profissionais.

Funciona assim: a cada cinco anos, o professor tem que comprovar ter passado por cursos de capacitação de no mínimo 120 horas, tendo direito à progressão, respeitando o intervalo de cinco anos, até se aposentar. Entretanto, isso não tem acontecido.

Dois professores entraram em contato com o Portal 6 para relatar a situação. Sob a condição de anonimato, um deles explicou a situação. “Eu e os meus colegas demos entrada em janeiro, mas até hoje ninguém recebeu nada”, afirmou

O profissional disse que cumpriu com os requisitos, mas que o processo está travado na Secretaria de Educação. “A informação que tenho que está em análise”. Caso fosse concedida, a progressão lhe agregaria R$ 140 ao salário base. “Em média, é esse valor para a maioria”.

Atraso

A presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Sinpma), Márcia Abdalla, disse que a última concessão das progressões horizontais ocorreu em junho de 2023.

Ela sinalizou que teve uma reunião com a secretária de Educação em novembro, de onde teria saído com a promessa de concessão ainda em dezembro. Do atraso, ela considera prejuízo para os professores.

“É ruim, porque os que deram entrada em janeiro terão um ano perdido, caso ocorra em dezembro a concessão. Isso, pois uma eventual nova concessão só acontecerá no intervalo de cinco anos. Se a Prefeitura demorar dois anos, ela vai ficar sete estacionado numa letra”, explicou.

A sindicalista cita que o benefício deveria ser concedido continuamente, destacando ser razoável o período de três meses entre a data de entrada e a concessão. Mesmo com o atraso de 18 meses, ela sugere estar confiante. “Se concederem as horizontais, certamente vão zerar”, finalizou.

Sem confirmação

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para confirmar a quantidade de processos pendentes relacionados à concessão das progressões horizontais, bem como sobre a previsão de repasse do benefício.

Entretanto, não recebemos resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações