Show “Em Casa”, de Henrique e Juliano, será o único da dupla em Goiás neste ano

Apesar do sucesso da dupla no estado, Henrique e Juliano farão apenas um show no ano de 2023 em Goiás. Famosos por diversos hits, como “Alô Inveja” e “Liberdade Provisória”, os cantores já confirmaram a apresentação para o dia 07 de outubro.

A apresentação será em Goiânia e, apesar de ser única, terá grandes proporções pois ocorrerá no Estádio Serra Dourada, que conta com capacidade para mais de 50 mil pessoas.

De acordo com os sertanejos, esse projeto irá refletir a sintonia dos dois com a cidade de Goiânia e de Goiás como um todo, celebrando a história deles com o público.

No slogan que anuncia o evento, está estampada a frase: “A melhor parte da viagem é a volta para casa”, em alusão ao estado de onde os irmãos ganhou fortes inspirações.

Até o momento, não foram divulgadas informações acerca do início das vendas ou das demais atrações e os preços também estão para serem divulgados.