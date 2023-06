Homem esfaqueado na Praça Dom Emanuel não resiste e morre no hospital

Dois dias após ser esfaqueado na Praça Dom Emanuel, no Bairro Jundiaí, Jonatas Israel Nunes de Souza, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na quarta-feira (31). Ele estava na Praça Dom Emanuel, no Setor Central, de Anápolis quando um homem, de bicicleta, o abordou por trás e o apunhalou.

Com o ferimento nas costas, Jonatas caminhou até um comércio na Avenida Goiás e pediu ajuda, momento em que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, juntamente com a Polícia Militar. Com o intuito de identificar quem teria sido o autor, a polícia realizou uma série de perguntas, mas o homem não soube responder.

Nesta quarta-feira, a avó da vítima confirmou que este não resistiu aos ferimentos e veio a falecer por volta das 12h. Ele estava internado no Hospital Estadual de Anápolis (HEANA) desde o ataque.

De acordo com a avó, Jonatas era usuário de drogas há 17 anos e entrou em situação de rua mais recentemente. A última vez que ela havia tido contato com o neto foi há aproximadamente cinco meses, quando o encontrou por acaso enquanto andava na rua.

Na ocasião, ele era frequentador da Praça Dom Emanuel e explicou que os usuários costumavam brigar entre si por causa de entorpecentes, comida e objetos pessoais.

Além disso, ele relatou que estava sendo ameaçado e, dois anos antes, sofreu uma lesão em uma briga que resultou em uma internação na Santa Casa de Misericórdia.