Alguns nomes brasileiros se tornaram tão populares, que, aliás, renderam apelidos muito bons.

Alguns deles chegam a ser gatilho para os pais na hora de escolher qual nome dar para os filhos.

6 significados de apelidos que são comuns no Brasil e muita gente têm eles:

1. Zé

Com mais de 5,7 milhões de ‘Josés’ no Brasil, esse nome significa “aquele que acrescenta”, “acréscimo do Senhor” ou “Deus multiplica”.

O nome tem origem no hebraico Yosef e foi muito comum entre os judeus na Idade Média, e a partir dele surgiu o apelido Zé.

2. Ju

Ju surgiu a partir de Julia, que, por sua vez, significa cheia de juventude, além disso, indica uma pessoa de memória prodigiosa, muito senso de organização e um dinamismo contagiante.

Logo, trata-se de uma pessoa muito inteligente!

3. Chico

Vindo do nome Francisco, Chico quer dizer pequeno, liberdade ou apenas menino. Esse apelido tem uma história interessante.

Durante o período de colonização do Brasil, nossos ancestrais indígenas possuíam dificuldade em pronunciar algumas consoantes, por conta da língua tupi-guarani.

Por isso, quando os jesuítas falavam para eles sobre São Francisco eles se enrolavam e falavam São Chico. Legal, né?

4. Leo

Leo vem da palavra Leonardo e significa leão, indicando uma pessoa corajosa e determinada, que nunca abre mão dos seus objetivos.

Isto é, nunca foge de um conflito, quando sente que seus projetos estão ameaçados.

5. Liz

Derivado de Eliza ou Elizabete, Liz quer dizer devoção e também pode remeter à palavra francesa “lírio”, um tipo de flor que simboliza características de pureza e espiritualidade.

6. Manu

Por último, temos Manu que significa “pensamento”, “sábio”; “Deus está conosco”, “Deus conosco”; “pássaro”.

Manu é um nome indiano que, no hinduísmo, é uma das formas como é chamado o progenitor dos humanos, e pode vir tanto de Emanuel e Emanuele.

