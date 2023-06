Adolescente de Anápolis sonha em fazer sucesso como cantora sertaneja

Com apenas 17 anos, a anapolina Julia Lyssa já mostrou que não está de brincadeira no ramo da música sertaneja e veio para ficar. Apesar da tenra idade e de ainda estar terminando o ensino médio, a jovem já vem lotando bares atrás de bares na cidade, com uma cartela de fãs que cresce a cada dia.

Ao Portal 6, a cantora revelou que a paixão pela música vem desde quando era criança e que sempre teve o apoio da família com todo o desenvolvimento artístico.

Apesar disso, ela comenta que a primeira atuação profissional que teve foi como modelo, tendo inclusive recebido o título de Primeira Rainha da Comitiva Simprão e Sistemático no ano passado.

Porém, Julia deixou claro que, a partir de agora, o maior foco é seguir com a carreira musical, que iniciou oficialmente em 2022, em uma apresentação de Dia das Mães, mas que ficou mais palpável no começo deste ano. Desde janeiro, a jovem vem se apresentando em bares na companhia de amigos.

“Comecei a me aprofundar, faço aulas de música atualmente, para aprender os macetes, como eles dizem, né?”, revelou.

Ela também destaca que teve muita facilidade nesse começo de carreira, pois um dos maiores obstáculos de quem começa a se apresentar é justamente conseguir uma audiência considerável para encher as casas. Porém, como já ostentava um perfil online de digital influencer e modelo, começou com um público fiel que lhe dá suporte.

Julia comenta que, inclusive, em um dos últimos shows que realizou em Anápolis, em pleno domingo, o dono do local até brincou que nunca havia visto a casa tão cheia.

Segundo a jovem, os shows e performances contam com diversos estilos sertanejos, para agradar a todos os públicos. Para acompanhar um pouco mais do trabalho da cantora, o perfil no Instagram é @ajulialyssa.