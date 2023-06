Ministra Rosa Weber inspeciona complexo prisional de Aparecida de Goiânia

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber chegou, nesta sexta-feira (02), ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ela está na unidade para realizar uma inspeção, após um relatório do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas ter apontado indícios de graves irregularidades em prisões de Goiás.

A chegada da ministra ocorreu às 10h40 e contou com um forte esquema de segurança com um comboio de aproximadamente 20 veículos.

As vistorias no estado foram solicitadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após um documento levantar suspeitas de falhas no funcionamento da fiscalização no local, além de desconfianças sobre maus-tratos e tortura nos sistemas carcerários.

No texto, apresentado no dia 22 de maio em uma correição extraordinária no CNJ, estão constatadas 42 denúncias realizadas nos últimos dois anos que apontam” violações supostamente patrocinadas por agentes estatais” como agressões físicas, uso de armas, superlotação, falta de água e atendimento médico e médicos, energia e entre outros.

O processo ocorrerá de maneira sigilosa e a comissão irá divulgar, ao fim da vistoria, um relatório sobre a ação.

Rosa Weber ficará em Goiânia até a tarde desta sexta e almoçará com o governador Ronaldo Caiado (UB), no Palácio das Esmeraldas. Em seguida, ela irá até o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).