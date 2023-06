Caixa lança edital de programa de estágio com vagas para Goiás

A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou o edital do processo seletivo para o programa de estágio remunerado para diversas cidades de Goiás e outros estados do Brasil.

As oportunidades disponíveis são para formação de cadastro de reserva e destinadas aos candidatos de níveis de escolaridade médio, técnico e superior.

As inscrições devem ser feitas no site Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) – banca responsável pelo certame – a partir do dia 20 de junho até às 12h do dia 14 de julho. Não haverá taxa.

Entre os requisitos para a participação no concurso estão: ter idade mínima de 16 anos, estar devidamente matriculado em uma instituição de ensino e estar em dia com as obrigações eleitorais, caso seja maior de 18 anos.

O processo seletivo acontecerá em apenas uma etapa, sendo ela a prova objetiva online, que será aplicada pelo CIEE. Candidatos graduandos poderão passar por uma entrevista ao final do concurso.

Os aprovados no certame receberão bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 1 mil, além do auxílio transporte no valor de R$ 130 mensais.

Mais informações estão disponíveis no edital.