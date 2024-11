Violão autografado por Zezé di Camargo é arrematado por R$ 200 mil em leilão para Hospital de Câncer

Unidade de saúde está localizada em Goiás e leva o nome do pai de Zezé e Luciano, Francisco Camargo

Thiago Alonso - 27 de novembro de 2024

Cantor autografou o instrumento. (Foto: Raquel Pinho)

Um violão autografado por Zezé di Camargo foi arrematado pela “bagatela” de R$ 200 mil, durante um leilão beneficente realizado nesta terça-feira (26), em Goiânia.

A cena inusitada ocorreu durante um leilão de elite em prol do Hospital de Câncer Francisco Camargo (HCFC), localizado em Inhumas — unidade que leva o nome do pai do cantor, famoso nacionalmente após o filme “Dois Filhos de Francisco”, que narra o esforço do homem por trás da história dos filhos.

Embaixador da unidade de saúde, o dono da voz de “É o Amor” ainda aproveitou a oportunidade para apresentar o show Rústico, enfatizando o apoio e a gratidão pela população goiana.

O ponto alto da noite chegou quando um violão autografado por Zezé foi arrematado por R$ 200 mil pelo empresário Jaime Prezotto.

Na ocasião, o sertanejo convidou o comprador para subir no palco, afirmando fazer questão de entregar o item pessoalmente.

No entanto, o felizardo foi surpreendido com mais uma surpresa: ele foi presenteado com outro violão, desta vez de uso pessoal do artista. Não satisfeito, Zezé ainda autografou o objeto diante da plateia, que foi à loucura com a atitude para lá de inesperada.

Animado, o comprador comemorou o presente e afirmou que irá expô-lo em seu restaurante. Jaime Prezotto ainda se comprometeu a doar a peça para a próxima edição do leilão beneficente, brincando que pretende subir o valor do instrumento para R$ 500 mil.

Dinheiro arrecadado

O violão leiloado superou o preço de uma peça similar adquirida na edição de 2023 do leilão. Na época, o instrumento foi levado por um lance de R$ 90 mil, número duas vezes menor do que o valor obtido nesta terça-feira (26).

Apesar do alto valor, o produto não foi o item mais caro da noite, ficando atrás de crias da vaca Viatina-19, arrematada anteriormente por R$ 21 milhões — considerada a bovina mais cara já vendida em um leilão, segundo o livro dos recordes Guinness Book.

Uma descendente da família do animal — que ainda nem nasceu — foi a campeã em valor arrecadado durante o evento. Ainda na barriga da prenha, a bezerra já garantiu um investimento de R$ 276 mil.

Hospital do Câncer Francisco Camargo

As doações auxiliaram em investimentos importantes no Hospital de Câncer Francisco Camargo (HCFC), que deve receber mais de 720 leitos e 80 vagas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) quando estiver totalmente concluído.

Desde 2021, o complexo especializado no tratamento de câncer já atende pacientes em baixa complexidade, oferecendo gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais, além de consultas.

Em outubro de 2024, foi inaugurada uma nova ala, expandindo os atendimentos com exames de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia e um centro cirúrgico ambulatorial dedicado a procedimentos de pele.

Como ainda não possui credenciamento no Sistema Único de Saúde (SUS), os atendimentos são financiados com recursos próprios obtidos por meio de leilões e outros eventos.