Cidade goiana é a que mais gerou emprego no agro no mês de abril em todo o país

Que Goiás é destaque no cenário do agronegócio nacional todos já sabem, mas uma novidade, divulgada em uma pesquisa feita em abril, é que a cidade de Formosa foi a líder na geração de empregos na área em todo o país.

Segundo dados obtidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município criou 1704 novas vagas de trabalho.

As atividades que mais pesaram na balança foram do setor da produção de sementes e mudas certificadas, além da atuação em lavouras temporárias. O estado goiano teve o número expressivo de 2.317 empregos em abril.

Assim, Goiás sagrou-se o terceiro maior empregador do país, ocupando a primeira posição no Centro-Oeste brasileiro. Ainda segundo o MTE, a unidade federativa registrou 9.317 admissões e 7 mil desligamentos no período analisado.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, também lembrou que, em abril, o estoque de empregos no agro estadual cresceu pelo quarto mês seguido, atingindo 126,1 mil vagas. A metodologia do Caged aponta como estoque apenas os postos com carteira assinada ocupados no período.