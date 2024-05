Influencer elogia PM após ter carro apreendido na Avenida Brasil: “é o trabalho deles”

Jovem ainda deixou recado para a população sobre o que fazer em caso de ser abordado

Davi Galvão - 11 de maio de 2024

Jovem gravou um vídeo comentando o caso. (Foto: danielvitor062)

O influencer anapolino Daniel Vitor, que conta com mais de 150 mil seguidores no Instagram e é bastante conhecido especialmente por conta das modificações que realizou no Hb20 que possui, passou por um infortúnio com a Polícia Militar (PM), neste sábado (11).

Conforme o próprio jovem explicou, em um vídeo postado nas sociais, tudo ocorreu enquanto trafegava pela Avenida Brasil, porém, por estar com a placa do carro coberta, sofreu uma abordagem por parte dos militares e teve o automóvel apreendido.

O rapaz deixou claro que o veículo era legalizado e não estava com nenhuma pendência ante a Justiça.

“O único erro, que foi meu, a gente tem que saber assumir os erros, [foi que] peguei o carro para fazer uma gravação, pus aquelas placas de adesivos e esqueci, cabeça minha anda ‘avoada”, afirmou.

Ele contou que foi enquanto estava subindo a Avenida Brasil que ouviu a sirene da polícia.

“Infelizmente foi erro meu. Soube trocar ideia, os cara [policiais] me trataram super bem, perguntaram o valor do carro, das rodas, do som, o carro estava bonito, perguntaram se tinha droga, conversei tudo”, deixou claro.

Apesar de toda essa compreensão, ele contou que, no final das contas, não teve jeito. O carro foi levado e ele só irá conseguir recuperá-lo na segunda-feira (13).

Ele ainda deixou claro que o tratamento dos militares foi de excelência, com bastante respeito, e ainda deixou um recado para a população:

“Não adianta bater boca com polícia, não adianta ficar bravo, é o trabalho deles. Abordou, você mostra o seu trabalho e eles fazem o dele […] Não adianta ficar grilado, é um trem que não adianta”, pontuou.