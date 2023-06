Parque dos Pireneus deverá ganhar CMEI com capacidade para 200 alunos, em Anápolis

O Parque dos Pirineus, em Anápolis, vai ganhar um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

A unidade será a segunda construída em cooperação pelos órgãos e terá capacidade para atender cerca de 200 estudantes. O investimento total previsto para a obra é de R$ 4 milhões e não há previsão de quando o centro será inaugurado.

De acordo com o procurador do MPT de Anápolis, Meicivan Lemes, a população interessada em participar da iniciativa também pode contribuir com doações para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA), por meio do site doeamorcmdca.com.br.

“Essa cooperação entre órgãos públicos tem como objetivo fazer com que a educação seja um caminho seguro para defendermos os direitos das crianças. O MPT está entrando com 50% do valor total e, dentro dos 50% da contrapartida da Prefeitura, toda a sociedade anapolina pode contribuir direcionando uma parte do seu Imposto de Renda para o Fundo da Infância e da Adolescência (FIA)”, ressaltou.

Além dessa unidade, outro CMEI, o Professor Haroldo Antônio de Souza, foi inaugurado na cidade, em 2021, no setor Vila São Vicente, e contou com a parceria entre o MPT e a administração municipal.