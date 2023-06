Quando uma mulher sai com um homem pela primeira vez, ela aproveita esse momento para avaliar algumas coisas e notar certos comportamentos do cara logo de primeira.

Afinal, esse é o momento perfeito para ver se esse príncipe encantado saiu dos contos de fadas mesmo ou não passa de um charlatão do amor.

6 coisas que uma mulher repara quando sai com um homem pela primeira vez:

1. Gentileza com os outros

Começando nossa lista, esse pode ser um dos pontos mais fortes observados por elas. Afinal, é só vendo como ele trata os outros é que elas terão um parâmetro de como serão tratadas naquela relação.

Isso quer dizer que tudo vai passar na análise delas, como a forma que ele trata os garçons, porteiros e assim por diante.

2. Romantismo

Outra coisa muito forte para elas e que precisa ser avaliada é o romantismo.

Isso quer dizer que elas gostam de ver se o cara abre a porta do carro, puxa a cadeira para elas sentarem.

3. Estilo

Pode parecer bobo, mas as mulheres se importam muito com um homem que se preocupa com a aparência, estilo e cuidado com a saúde.

Isso porque, um cara que possui essa cautela, não vai querer andar por aí desleixado ou de qualquer jeito.

4. Boa postura

Uma coluna ereta e olhar fixo no horizonte também é outra coisa que elas reparam neles e que, aliás, até deixa o cara mais atraente.

Uma pesquisa desenvolvida em 1997 mostrou que os rapazes que permanecem com a coluna posicionada para a frente, e não devidamente erguida, transmitem fraqueza e insegurança. Logo, não atraiam as mulheres.

5. Humor

Nada melhor do que alguém bem-humorado e é claro que isso não ia escapar dos interesses delas.

A criatividade, sorriso no rosto e piadinhas, são coisas que deixam elas atraídas e não passam despercebidas no primeiro date.

6. Experiência

Por último, se você for daqueles que já conheceu muitos lugares, já leu muitos livros, assistiu a diversos filmes ou trabalhos em muitos lugares, certamente, você tem uma bagagem cultural enorme.

Mas muito mais do que só uma bagagem cultural, essa experiência toda dita no primeiro encontro deixa elas bem apaixonadas.

