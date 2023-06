O mês de junho inicia trazendo algumas novidades não tão boas para alguns signos que vão descobrir que tem alguém ao redor torcendo para tudo dar errado.

A inveja dessas pessoas pode ser tão prejudicial que pode interferir até mesmo em coisas simples, como unhas ou fios de cabelo caindo com maior frequência.

E não se engane! Esse sentimento amargo pode ser poderoso, se você não se blindar, e afetar até mesmo seus relacionamentos e campo profissional.

Para estar preparado e não ser pego de surpresa, confira agora quais as casas que devem se proteger de invejosos nos próximos dias. Veja!

3 signos que vão descobrir que tem alguém ao redor torcendo para tudo dar errado:

1. Câncer

Os cancerianos podem abrir os olhos nos próximos dias pois existe alguém por perto que não é verdadeiro e está desejando a sua queda todos os dias.

Para piorar ainda mais, pode ser alguém que você tem dado abertura, por pura ingenuidade. Esse indivíduo tem observado cada passo teu e planejado te destruir.

É bom dar uma afastadas de quem houver desconfianças e acender uma vela branca, pedindo proteção (independente da sua religião).

2. Escorpião

Os escorpianos também deverão ficar com os olhos mais abertos com quem tem dividido as vivências recentemente. Há uma energia bem pesada por perto e isso pode ser muito prejudicial.

Cuidado no trabalho e com quem está sempre perguntando sobre a sua vida. Não vale a pena dar votos de confianças a essa altura do campeonato.

A inveja dessa pessoa pode ser tão tóxica que até a sua saúde pode ser colocada em risco. Se cuide e também acenda algumas velas antes de dormir.

3. Peixes

Por fim, os intensos, apaixonados e idealistas do zodíaco devem vigiar mais as pessoas com quem tem dividido experiências. Existe alguém por perto planeja minunciosamente a sua queda.

Ouça mais a sua intuição, nativo! Nem todo sorriso simpático é amigável como parece.

Dica

Sal grosso, velas brancas, folhas de comigo-ninguém-pode e pétalas de girassol são ótimos ingredientes para afastar inveja com simples simpatias.

