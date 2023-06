Uma pessoa mentirosa precisa ter alguns truques na manga para conseguir se dar bem em suas artimanhas e histórias mal-contadas.

Mas é claro que ela não deixa isso muito explícito para não entregar de bandeja a sua vítima todo seus truques.

6 habilidades que uma pessoa mentirosa tem e consegue esconder bem:

1. Comunicação afiada

Começando nossa lista, aquele que sabe mentir e enganar seu público vai ter uma comunicação afiada!

Em outras palavras, essa pessoa aqui vai saber bem ser direto em suas respostas e nunca ficar sem ter o que falar.

2. Capacidade de adaptação

Outra habilidade evidente é a excelente capacidade de adaptação.

Isto é, essas pessoas são verdadeiros camaleões e conseguem se infiltrar em qualquer grupo sociedade e ainda de quebrar, falar sobre um monte de assunto aleatório, fingindo dominar tudo.

3. Atuação nata

Dialogando com a boa adaptação, uma pessoa mentirosa consegue ser um excelente ator, protagonizando cenas para levar seus espectadores a acreditarem em suas histórias.

Uma hora esse teatro todo vai cair, não é mesmo?

4. Clareza no que fala

A arte da mentira exige alguém que converse e comunique bem.

O mentiroso quer sempre se expressar bem para conquistar todos ao seu redor e conseguir falar o que querem ouvir.

5. Serenidade

É muito comum também essas pessoas serem menos reativas e encrenqueiras, porque facilmente podem perder a credibilidade em meio a seus conhecimentos.

Logo, para isso, elas evitam a todo custo falar frases extremistas e contradizer os outros ao seu redor.

6. Sabem usar as linguagens corporais

Por fim, muitos estudos dizem sobre a linguagem corporal do ser humano, que nada mais é do que gestos e manias que conseguem dialogar com a situação.

É por isso que os mentirosos sabem dominar bem essa comunicação não-verbal para ter uma boa postura para aquela história inventada.

