Carro invade pista contrária, bate em ônibus e provoca acidente com várias mortes

Três pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, na BR-070, em Aragarças, na região Sudoeste de Goiás, após uma colisão envolvendo um ônibus e um carro de passeio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel seguia para o Mato Grosso do Sul, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o veículo de carga.

No carro, o motorista e outros dois passageiros, que não foram identificados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Com o impacto da batida, várias peças do automóvel ficaram espalhadas pela rodovia a alguns metros de distância do local do acidente.

O motorista do ônibus sofreu ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que não apontou sinais de embriaguez.