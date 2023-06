Líder do UB solicita escolta policial para Silvye após deputada receber ameaças de morte

A deputada federal Silvye Alves, do União Brasil (UB), veio a público na tarde desta segunda-feira (05), através das redes sociais, para divulgar o apoio recebido pelo colega deputado e líder do UB na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento.

O parlamentar recorreu ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP), para pedir que Silvye receba escolta policial, em decorrência das recentes ameaças de morte que a deputada também compartilhou ter sofrido.

No documento, Elmar pediu garantia de proteção policial, tanto para a parlamentar quanto para a família, durante todas as 24h do dia até que as ameaças cessem ou que os envolvidos sejam devidamente punidos.

Em tempo

Vale ressaltar que Silvye ficou em destaque durante a última semana, após manifestar parecer positivo à Medida Provisória (MP) de reestruturação dos ministérios no Governo Lula (PT).

Reconhecida pelo apoio a Jair Bolsonaro (PL), a decisão da deputada entrou em rota de colisão com alguns colegas parlamentares, especialmente Gustavo Gayer (PL), que usou as redes sociais para criticar a escolha.

Em uma postagem no Instagram, Silvye justificou o voto dizendo que seu mandato defende as mulheres, autistas e o esporte, e que essas pautas seriam diluídas com o fim das respectivas pastas.

“Como eu ia votar para acabar com o Ministério das Mulheres?” chegou a indagar.