Começam as vendas para o show de Henrique e Juliano que será o único deste ano em Goiás

Estão abertas as vendas dos ingressos para o show de Henrique e Juliano, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, no dia 07 de outubro.

De acordo com a equipe da dupla, essa será a única apresentação dos sertanejos em Goiás neste ano.

As entradas estão sendo comercializadas pelo site Guichê Web e nas lojas físicas das Óticas Paris, em Goiânia e Aparecida.

Intitulado de “Em Casa”, o show terá um repertório com todos os sucessos da dupla e será construído com uma narrativa de estarem voltando para o local onde foram revelados.

Algumas das músicas mais conhecidas da dupla são “Liberdade Provisória”, “Evento Cancelado”, “Traumatizei”, “Volta por Baixo”, “A Maior Saudade”, dentre outras.