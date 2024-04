Mãe de adolescente desaparecida rebate críticas nas redes sociais: ‘não dependemos de comentários ridículos’

Letícia Maciel, de apenas 14 anos, mobilizou a internet após sair de Anápolis e desaparecer em Goiânia

Samuel Leão - 16 de abril de 2024

Mãe de adolescente desaparecida faz desabafo e rebate críticas feitas nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Após mais de dois dias desaparecida, a adolescente Letícia Maciel, de 14 anos, foi encontrada em Goiânia e devolvida para a mãe, que é moradora de Anápolis. Nas redes sociais, a mulher rebateu algumas críticas, recebidas nesta segunda-feira (16).

Ao Portal 6, a genitora, Liliane Lemes, de 36 anos, já havia relatado que o sumiço da filha teria ocorrido sobre a justificativa de que ela iria denunciar abusos sofridos, na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) da capital, devido à exposição de algumas fotos dela.

“Queria falar que minha filha está bem, já está descansando. Ficou dois dias dormindo na praça, ficou em uma igreja ali na Praça da Bíblia. Queria falar desses comentários maldosos que estão surgindo aí nas redes sociais”, relatou.

Ela agradeceu pela preocupação das pessoas em acharem a filha dela, mas rebateu que, sobre o que “ela deve fazer, beber ou comer, só diz respeito a ela e à família”.

A resposta teria sido motivada por reprovações feitas ao vídeo registrado pela garota, pouco depois de ser encontrada, no qual ela aparece na mesa de um bar com os familiares.

“Eu estava comemorando a volta da minha filha para casa, mas eu não estava bebendo, até porque eu estava dirigindo. E mesmo que eu tivesse bebendo, esse é um problema pessoal da minha vida, escolhas minhas”, desabafou ela.

Cerca de 4 horas após publicar as falas, ela registrou outros stories. Em um deles, ela mostra o passaporte de Letícia, com uma legenda comemorando as vitórias da filha.

“Graças a Deus estou com minha filha que tem dupla cidadania! Bilíngue com 13 anos. Conhece inúmeros países, viajando em classe executiva e não depende de nenhum dos comentários maldosos e ridículos de falsos pais e mães que atacam famílias”, expressou.

A foto do documento foi seguida por fotos das duas, viajando pela Europa e brincando na neve. Ainda assim, ela continuou rebatendo as críticas, inclusive respondendo comentários feitos nas publicações que tratam do caso.

“Agora só falta querer virar influencer kkkk”, comentou um internauta, que foi prontamente respondido pela mãe com: “Não precisa. Financeiramente ela tem para viver até a sua décima geração”.