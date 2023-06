Concessionária entrega Rodoviária de Anápolis ao Governo de Goiás, que repassará imóvel à Prefeitura

O impasse envolvendo a concessão do Terminal Rodoviário de Anápolis está próximo do fim. A Procuradoria do Estado de Goiás (PGE-GO) informou nesta terça-feira (06), que celebrou um acordo para encerrar a novela.

A Atlântica Construções, concessionária responsável pela administração do imóvel, repassará a área para o Governo de Goiás.

Após a transferência haverá um a celebração de um novo contrato para transferir os direitos do prédio para a Prefeitura de Anápolis.

Em entrevista ao Portal 6, em março deste ano, o prefeito Roberto Naves (PP) sinalizou que pretende entregar a rodoviária à iniciativa privada.

“O município sendo dono da área e da obra, pode assumir o controle e o funcionamento, para depois repassar para a iniciativa privada”, explicou Roberto.

Atualmente o Terminal Rodoviário de Anápolis é alvo de críticas por parte da população. Dentre as reclamações estão a baixa qualidade da higiene nas instalações, além de falta de infraestrutura que garanta a segurança dos viajantes.