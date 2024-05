Comparação feita por corretora de Goiânia causa revolta em brasilienses

Na postagem, profissional mostra a diferença de preços de apartamentos nos bairros nobres da capital goiana e de Brasília

Isabella Valverde - 02 de maio de 2024

No Instagram, a corretora gerou polêmica com o comparativo. (Foto: Montagem/@deborah.darcanchy)

Um simples vídeo publicado no Instagram por uma corretora de imóveis de Goiânia, se tornou motivo de grande polêmica e causou revolta em brasilienses, que não aceitaram muito bem a comparação feita no conteúdo.

Na postagem, Deborah d’Arcanchy (@deborah.darcanchy) mostra a diferença de preços de apartamentos nos bairros nobres da capital goiana e de Brasília, comparando os imóveis em ambas as localidades.

Logo no início do vídeo, ela apresenta um imóvel à venda por R$ 850 mil no Distrito Federal (DF), contendo mobílias básicas e uma estrutura simples. Com apenas 1 vaga na garagem, ele possui 96 m² de área útil, com taxa condominial de R$ 1.009.

Por outro lado, quando muda o cenário para Goiânia, um apartamento no Setor Bueno, com a mesma metragem, custa a metade do preço, saindo por R$ 420 mil e condomínio de R$ 480.

Diferentemente do imóvel brasiliense, o goiano é completo e o que mais chama atenção é que, buscando por uma opção com o mesmo valor visto em Brasília, a corretora encontrou na capital goiana uma residência luxuosa e totalmente mobiliada.

Na legenda da publicação, que conta com inúmeras curtidas e mais de dois mil comentários, a corretora de imóveis ainda destacou que “a diferença é gritante”.

Porém, muitos brasilienses se mostraram indignados com tal comparação, defendendo Brasília e “atacando” Goiânia.

“A qualidade de vida em Brasília nem se compara com a de Goiânia. E isso tem um custo”, comentou uma usuária.

“O problema do apartamento de Goiânia, é que fica em Goiânia”, apontou outra.

Os goianos, por sua vez, também comentaram na publicação e defenderam a capital. Teve até mesmo quem garantiu preferir a cidade do que o exterior.

“Já morei até em Los Angeles e prefiro Goiânia”, disse uma internauta.