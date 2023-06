Para quem está em busca de reduzir o colesterol e os níveis de açúcar no sangue, aqui vai uma boa notícia. Uma bebida poderosa descoberta recentemente pode ajudar a melhorar a situação.

A novidade foi divulgada após a realização de uma revisão de um estudo que foi publicado no Tea Advisory Panel (TAP) – grupo de especialistas independentes no Reino Unido que se dedica a pesquisar e fornecer informações científicas sobre os benefícios à saúde relacionados ao consumo de chá.

Quer saber qual bebida é essa? Leia até o final e conheça.

Conheça a bebida poderosa que ajuda a reduzir o colesterol e açúcar no sangue

Uma bebida poderosa é capaz de reduzir de forma significativa os níveis de colesterol e, de quebra, melhorar os níveis de glicose, insulina e lipídios no sangue. Trata-se do chá de camomila alemã, também conhecido como Matricaria recutita.

A descoberta veio à tona após os pesquisadores da TAP revisarem um estudo sobre os benefícios da bebida. Segundo os profissionais, o líquido é feito das flores de camomila nativa do sul e leste da Europa.

Por meio desta nova descoberta, pessoas com diabetes e com outros problemas relacionados à alta quantidade de colesterol ruim poderão aderir a bebida para tentar reduzir os níveis no corpo.

Na revisão, foi descoberto que além de tratar problemas relacionados aos níveis de glicose e colesterol, a camomila é também capaz de tratar distúrbios relacionados ao sono e ansiedade, os quais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas e declínio cerebral.

“A melhora do sono e da ansiedade pode melhorar a função cerebral (devido a um melhor descanso), portanto, pode-se concluir que o chá de camomila pode melhorar indiretamente a função cerebral, embora o efeito imediato da camomila seja acalmar sem afetar a memória imediatamente”, disseram.

