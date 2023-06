Muitos hábitos que temos durante o nosso dia a dia costumam passar ‘batido’ por nós mesmos. Mas é necessário ter atenção, pois se você estiver dirigindo, essas atitudes podem resultar em multas de trânsito.

Atos que muitas pessoas nem imaginam podem resultar em perda de pontos na carteira, além de arrancar uma grana salgada da sua carteira. Portanto, tenha cuidado e evite realizar essas atitudes abaixo.

6 multas de trânsito que a maioria das pessoas correm o risco de tomar e não sabia

1. Dirigir fumando

Se você tem o hábito de dirigir fumando, saiba que essa é uma infração grave e que é capaz de gerar uma multa de R$ 130. Além da grana, o condutor que for pego nesta condição pode perder 4 pontos na carteira de motorista. Então, fica a dica!

2. Deixar mala solta no banco de trás

Deixar uma ou mais malas soltas no banco de trás do carro é mais uma das coisas que podem gerar multas de trânsito. Caso você seja flagrado fazendo isso, o resultado pode ser de uma infração grave, menos cinco pontos na carteira, além de uma multa no valor de R$ 195, 23.

3. Se maquiar no sinal vermelho

Apesar de não existir uma regra específica sobre se maquiar no volante, a prática pode acabar se enquadrando em um artigo que diz sobre dirigir sem atenção ou cuidados indispensáveis à segurança.

Por isso, o (a) condutor (a) que for visto fazendo isso pode receber uma infração leve e uma multa de R$ 88,38.

4. Dirigir com o braço para fora

Um hábito comum entre muitos motoristas é o de dirigir com o braço para fora. Embora seja feito por muitos, a ação é proibida pela legislação e pode resultar em uma multa de R$ 130,16 além de quatro pontos na CNH.

5. Dirigir comendo

Devido ao risco de tirar a atenção do condutor, essa atitude é mais uma infração e pode custar uma multa de R$ 88,38.

6. Dirigir com fone de ouvido

Por fim, o artigo 252 afirma que é proibido dirigir “utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular”. A ação pode custar em uma multa no valor de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

