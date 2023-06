Escola de Enfermagem Florence Nightingale abre inscrições para o processo seletivo 2023/2

A tradicional Escola de Enfermagem Florence Nightingale, fundada em Anápolis (GO) no ano de 1933 pelo médico inglês James Fanstone e atualmente mantida pela Associação Educativa Evangélica, está com as inscrições abertas para ingresso no segundo semestre letivo de 2023. Esta unidade de ensino está vinculada à Pró-reitoria Acadêmica da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA.

“A tradicional Escola de Enfermagem Florence Nightingale já é reconhecida pela comunidade por sua excelência no ensino. Nossos docentes e a estrutura disponibilizada são, com certeza, diferenciais para o mercado de trabalho”, declara a professora doutora Cristiane Bernardes, Pró-Reitora Acadêmica da UniEVANGÉLICA.

O processo tem como objetivo selecionar candidatos para o curso técnico de Enfermagem da entidade que possuem o interesse na habilitação técnica de nível médio e especialização da entidade. As inscrições, que custam R$ 30,00, vão até o dia 14 de junho, para pagamento em boleto; pagamentos via cartão de crédito podem ser feitos até 15 de junho. Para participar da seleção, é preciso ter o ensino médio completo.

Os seguintes endereços eletrônicos estão disponíveis para as inscrições: https://www2.aee.edu.br/paginas/escola-de-enfermage-florence-nightingale ou www.unievangelica.edu.br.

As provas serão realizadas no dia 17 de junho na Universidade Evangélica de Goiás, localizada na Av. Universitária Km 3,5. Cidade Universitária, Anápolis, Goiás. O processo seletivo conta com prova escrita, redação e cálculos de operação de matemática básica. O curso tem duração de 18 meses, com 1200 horas de aulas teórico-práticas.

“A Escola foi fundada em 1933 pelo Dr. James Fanstone, pela escassez de profissionais de saúde que pudessem trabalhar com ele no Hospital Evangélico Goiano. Em outras épocas, a escola já formou pessoa com nível universitário. A partir de 1967, passou a formar profissionais de nível técnico. O técnico de enfermagem é um profissional habilitado para prestar todos os cuidados de enfermagem sob a coordenação ou supervisão de um profissional enfermeiro”, explica Maria Sônia Pereira, diretora da Escola de Enfermagem.

A unidade oferta hoje o curso técnico em enfermagem, com habilitação técnica de nível médio. Ao todo, são 120 vagas, sendo 60 vagas para o turno matutino e 60 vagas para o turno noturno. “Trata-se de um curso de grande importância social e educacional em Anápolis e região. A instituição é referência na formação de profissionais com excelência, uma vez que, além do curso, possui estágio supervisionado e atividades práticas que garantem efetivamente a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho. Formamos enfermeiras e enfermeiros que atuam em unidades de saúde como Hospital Evangélico Goiano, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e ainda em postos vinculados à Estratégia de Saúde da Família da Prefeitura de Anápolis”, explica a diretora.

Os resultados do processo seletivo serão divulgados no dia 22 de junho e as matrículas serão realizadas do dia 26 a 28 de junho, com início do curso em janeiro de 2023.

“A enfermagem nível técnico é uma área com defasagem de profissionais – o aumento do número de leitos hospitalares na pandemia, aparecimento de novas clínicas, unidades de saúde, laboratórios, clínicas de estética, e consultórios médicos, além da alta demanda por cuidadores de idosos compõem esse cenário. Profissionais capacitados são muito bem-vindos nesta área que está em franca expansão”, finaliza Maria Sônia Pereira.