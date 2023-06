O OnlyFans surgiu em 2016 e nada mais é do que uma plataforma de conteúdo por assinatura.

Em outras palavras, trata-se de uma rede em que os usuários podem ganhar dinheiro a partir de seus seguidores, que no caso são seus assinantes, fornecendo os mais diversos conteúdos.

A questão é que esse serviço ganhou fama a partir da indústria de entretenimento adulto, sendo mais uma possibilidade para acesso de fotos e vídeos +18.

Bom, independente do tipo de conteúdo, os usuários precisam de algumas estratégias e segredos para aproveitarem ao máximo a plataforma.

6 segredos que quem está no OnlyFans guarda a 7 chaves para ninguém saber:

1. Discrição

Começando nossa lista, para aqueles que usam essa plataforma para fins mais sexuais e adultos é necessário muita discrição.

Isto é, algumas pessoas optam por não expor sua real identificá de dentro do OnlyFans para não prejudicar sua imagem fora dele, como na hora de buscar um emprego e assim por diante, já que esse tipo de serviço ainda é mal visto por algumas instituições.

2. Estratégias

É necessário ter algumas estratégias na hora de usar essa.

Afinal, é preciso saber os picos de acesso para fazer as publicações, ter um controle de gastos, metas para bater e o tipo de serviço que seus assinantes buscam.

É através dessas estratégias que os usuários conseguem ter mais sucesso dentro da rede.

3. Controle financeiro

Como dito, o controle financeiro é extremamente importante!

Isso porque, nem sempre a rede vai trazer um bom retorno e vai ter alguns meses de baixo ganho, assim como vai ter outros períodos de alto faturamento.

Por isso, nessas horas um bom controle financeiro pode ajudar e até o apoio de um contador também pode ser útil.

4. Preocupação com o corpo

Para os usuários que fornecem um conteúdo que trabalhe diferentemente com o corpo é importante também ter uma preocupação com ele, afinal, trata-se do seu produto, não é mesmo?

Bom e nessas horas, não nos ferimentos a necessariamente um padrão estético, mas sim naquilo que seus assinantes buscam e priorizam.

5. Um plano A

É muito importante ter algo em mente ao usar a plataforma: jamais considere ela sua principal fonte de renda!

Um dos maiores segredos dos usuários da plataforma é sempre ter um plano A antes de vender qualquer coisa a seus assinantes. Essa é a única forma de ter uma segurança maior.

6. Métodos para atrair assinantes

Por fim, os usuários da rede também sempre tem em mente bons métodos para atrair assinantes.

Para isso, eles podem usar outras redes sociais e meios de divulgação, assim outras pessoas ficam sabendo do seu serviço.

