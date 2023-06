Em Goiânia, Andressa Suita passa por transformação no visual e resultado impressiona

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita impressionou os seguidores, na quarta-feira (07), ao revelar que passou por uma transformação no visual. Desta vez, a artista decidiu aparar um pouco mais as madeixas.

Para realizar a repaginada, a esposa de Gusttavo Lima escolheu o salão do Spa Déia e Renata, da cabeleireira Luciana Godoy, localizado em Goiânia.

De acordo com uma postagem realizada pelo estabelecimento, foram utilizadas técnicas de Visagismo 3D para criar um corte estilo Short Hair.

No registro compartilhado na página oficial da artista no Instagram, Andressa revelou que decidiu dar uma aparada nas pontas do cabelo a fim de dar um aspecto mais moderno e sofisticado no visual.

“Um pouco mais curto”, escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que essa é a segunda vez no ano que a modelo passa por uma repaginada no visual. Em março, por exemplo, a influenciadora compareceu até a Semana de Moda, em Paris, e levou um hairstylist só para realizar a transformação.