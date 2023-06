Entregador viraliza ao dançar funk com geladeira nas costas durante mudança: ‘Minha coluna é blindada’

JÚLIO BOLL

SÃO PAULO

O entregador de mudanças Cristiano Pereira, 50, viralizou nas redes sociais, neste fim de semana, por conta de sua ousadia durante o trabalho. Em cena compartilhada em seu perfil no Tiktok, Pereira aparece carregando uma pesada geladeira nas costas e fazendo um passinho de funk. O momento chamou a atenção na web e registrou mais de 17 milhões de visualizações desde o sábado (3).

“Esse é o passinho do Maguila. Os clientes, normalmente, chegam por indicação e sempre pedem a dancinha. Racham o bico”, conta ele, em entrevista ao F5.

Conhecido como Maguila, o entregador trabalha há 30 anos com mudanças – sendo 19 anos de seu próprio negócio. “Sou conhecido em todo o Brasil com entregas. Alguns primos tem caminhões grandes que fazem fretes no nordeste do país e eu fico mais dedicado ao interior de São Paulo”, detalha ele, que é morador de Diadema (SP).

Sobre os cuidados com a saúde, Pereira garante que faz acompanhamento médico. “Eu sou pura força, tenho a coluna blindada”, diverte-se ele, que criou a conta nas redes sociais há um pouco mais de um mês.