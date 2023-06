Maquiadora surpreende ao mostrar quanto consegue ganhar em um dia de trabalho

Uma maquiadora do Rio Grande do Sul viralizou após expor quanto consegue faturar em um único sábado de trabalho e os internautas ficaram chocados com o resultado.

Thaísa Brusco é profissional do ramo de estética há alguns anos e, no vídeo publicado no perfil do Instagram, que contém quase 91 mil seguidores, ela relatou como funciona no salão.

Com um intervalo de 01h entre cada cliente, a mulher conseguiu atender 11 pessoas no mesmo dia e arrecadar R$ 2 mil. As maquiagens variaram entre R$ 180 e R$ 200.

Ao decorrer do vídeo, Thaísa explica para qual evento que cada uma iria e adjetiva as maquiagens impecáveis que realizou.

Nos comentários, alguns internautas ficaram chocados com a capacidade da profissional em atender tantas pessoas em um intervalo de tempo tão curto e como consegue cobrar o preço realmente justo.

“Meu sonho poder cobrar o valor real de uma maquiagem na minha cidade. Cobro R$ 80 e as pessoas reclamam que está caro”, disse uma usuária.

Confira as cenas!