Influenciadora admite que passou 3 anos fingindo ter câncer avançado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma influenciadora fitness passou três anos fingindo para seus seguidores nas redes sociais que estava com câncer no pâncreas em estado avançado. No início deste mês, ela confessou a mentira.

Conhecida como MianBaobao, a influenciadora fitness tailandesa se definia como “uma levantadora de peso não-profissional”, e compartilhava em seu perfil atualizações de seu suposto tratamento contra o câncer.

De acordo com a mídia local, ela deletou todas as publicações antigas de seus perfis, e deixou um pedido de desculpas afirmando que havia mentido sobre a doença.

“Aos familiares, amigos e fãs que se importaram comigo, me apoiaram e torceram por mim, queria pedir desculpas”, escreveu.

Com mais de 11 mil seguidores nas redes, ela havia anunciado o câncer e começou a documentar a sua jornada diária em um suposto tratamento.

Ela publicava imagens de hospitais, documentava a queda de cabelo e outros momentos em torno da doença.

Segundo o jornal South China Morning Post, um homem que se identificou como ex-marido da influenciadora desconfiou da mentira, pois ele nunca podia acompanhá-la no tratamento.

Segundo ele, a mulher insistia para entrar no hospital e fazer tudo sozinha.

“Menti sobre câncer para todos por três anos. Sinto muito por todos os que me dedicaram bondade”, escreveu. “Preciso pagar o preço pelas escolhas que fiz.”