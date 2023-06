Saiba quais famosas aproveitaram feriado prolongado para fazer ‘visitinha’ a Goiás

Algumas figuras famosas na internet aproveitaram a chegada do feriado de Corpus Christi, que ocorreu na quinta-feira (08), para fazer uma ‘visitinha’ até a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Uma das celebridades que escolheu o destino para tirar um tempo de descanso foi a ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) e apresentadora, Ana Clara.

Nas redes sociais, a celebridade compartilhou que foi acompanhada do namorado, Bruno Tumolli, e da família até a Cachoeira do Segredo, localizada na cidade de Alto Paraíso de Goiás.

Em uma das imagens divulgadas na web, a ex-BBB aparece com um biquíni azul enquanto dá um beijo no rosto do namorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Outra artista que não resistiu às paisagens naturais e cachoeiras da Chapada foi a apresentadora e atriz Aline Campos.

A influenciadora utilizou o perfil oficial dela no Instagram para compartilhar alguns momentos vividos por ela na Cachoeira do Label.

Nos registros, Aline enalteceu a paisagem do local e ainda reiterou a felicidade e gratidão que sente por poder visitar novamente.

“Um dos lugares mais incríveis que já conheci! Que momento! Sou muito grata, Chapada! Te amo te amo te amo!!”, escreveu ela.