Com direito a samba, Wagner Moura é homenageado pelo Vitória na CCXP 24

(FOLHAPRESS/UOL) – Wagner Moura, 48, recebeu homenagem do time Vitória durante sua participação no palco Thunder, na CCXP 24, realizada na São Paulo Expo.

Wagner recebeu um vídeo de homenagem de vários jogadores e do técnico do time Vitória, Thiago Carpini, na noite de sexta (6).

Conhecido por ser um torcedor enlouquecido, o ator também recebeu uma camisa do clube autografada por quase todos os jogadores do elenco e pelo técnico.

Em seguida, Wagner colocou a camisa, por cima da que estava vestindo, e sambou no palco. “Esse time aí é fod*! Em 2022, ele estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Subiu para a Série B e este ano voltou para a Série A. E não é só isso, garantiu classificação para disputar no ano que vem a Copa Sul-Americana. E muitos desses caras que apareceram aí no telão são grandes responsáveis por isso. Eles já estão na história do Vitória.”

Homenageado do ano

Wagner Moura foi à CCXP 24 nesta sexta (6) para receber o prêmio de Homenageado do Ano. Em rara aparição em um evento brasileiro, ele disse nunca ter visitado uma CCXP e que não tinha noção do tamanho atual da festa. “Ser homenageado aqui é massa!”

Premiado pelo conjunto de sua carreira, dentro e principalmente fora do Brasil, ele encerra o ano com o sucesso mundial do thriller catastrófico “Guerra Civil”. E disse estar feliz por ter passado um bom tempo no país nesta temporada, rodando “O Agente Secreto”, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho (“Bacurau”).