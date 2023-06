Quando a gente vai tomar uma cerveja, especialmente se for com os amigos, esperamos sempre que tudo saia da melhor forma e com muita tranquilidade.

No entanto, toda essa harmonia pode perder o sentido dependendo de quem for com você para esse tipo de rolê.

6 tipos de pessoas que não devem ser convidadas para tomar uma cerveja:

1. Quem não combina com você

Começando nossa lista, não é nada legal você levar para um rolê alguém que não combina contigo.

Nessas horas, tudo fica difícil, desde escolher o local, qual cerveja tomar, tira-gosto e assim por diante. Afinal, ela não vai curtir o que você curte.

2. Quem fica muito nervoso quando bebe

Existe um tipo de pessoa que quando fica embriagada ela perde a linha, ficando fora de si e muito violento.

Se você conhece alguém que seja assim, então nem convém levá-la para tomar uma cerveja com você.

3. Quem te desrespeita

O momento de tomar uma loira com os amigos é para se divertir e confraternizar, então não faz sentido você ter por perto pessoas que te humilham e te desrespeitam.

Sendo assim, nem faça convites a elas.

4. Quem gosta de controlar o som

Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando, principalmente, criticando o som e qual música quer ouvir?

Bom, esse tipo de convidado é muito irritante e ninguém quer tê-lo em um rolê, porque sabe que ele é difícil de agradar.

5. Quem fala muito alto

Pode ser incontrolável e imperceptível para algumas pessoas, mas aquele convidado que fala muito alto também pode deixar qualquer clima do bar ruim e por isso não é muito chamado.

Essa pessoa aqui gosta de chamar atenção e estar envolvida no assunto de todo mundo, gritando e gesticulando, sem educação.

6. Quem fica bêbado rapidamente

Por fim, se tratando de algumas ocasiões, ninguém quer um convidado que encha a cara no álcool e fique muito bêbado!

Por isso, quando você já sabe que aquela tal pessoa sempre extrapola na bebida, talvez opte por não a convidá-la para evitar situações constrangedoras.

