Conheça o município goiano que abriga o “mar do cerrado” e tem atraído turistas

Quem diz que Goiás não tem mar talvez precise rever este conceito. A cidade de Três Ranchos, no Sudeste do estado, abriga o “mar do cerrado” e tem atraído cada vez mais turistas.

Batizado de “Lago Azul”, devido a água cristalina, o local foi formado após a construção da Usina Hidroelétrica de Emborcação, no Rio Paranaíba, em 1982.

De acordo com a prefeitura de Três Ranchos, a barragem possui um volume de água de 17,6 bilhões de litros cúbicos, em uma área de 446 km², sendo duas vezes maior que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Alguns dos passatempos preferidos dos turistas são curtir a praia artificial que existe ao lado do lago e andar em embarcações como jet-ski e lanchas.

A diversão não acaba após o pôr do sol, durante a noite também é possível aproveitar o lazer, como as festas que são realizadas à beira do lago, além dos quiosques.

Apesar do ponto turístico ser o principal da cidade, os turistas também podem visitar locais históricos em Três Ranchos, como o Mirante do Cristo Redentor e as Ruínas de Nossa Senhora d’Abadia, que é tombada pelo

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).