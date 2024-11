IBGE divulga expectativa de vida de homens e mulheres em Goiás; veja quais

Idades ficaram acima da média nacional

Samuel Leão - 29 de novembro de 2024

Goiás agora tem uma expectativa de vida acima da média nacional, participando do aumento ocorrido no pós-pandemia. Essa dado foi compartilhado em um levantamento, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual também registrou um aumento da média nacional, ao ponto de superar o período pré-pandêmico.

No cenário geral, a expectativa de vida no Brasil subiu para 76,4 anos, enquanto em 2022 estava em 75,4, um aumento de um ano de vida. Em Goiás, a estatística ficou um pouco acima desse número, chegando aos 76,6.

Assim, o estado encontra-se na 12ª colocação no País em 2023, superando estados como Tocantins, com 75,2 anos, e Mato Grosso, com 75,3 anos. Todavia, ainda ficou atrás do Mato Grosso do Sul, que registra 77,3 anos, e mesmo de estados do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, que registrou 77,4 anos.

Pior colocado do país, o Amapá apresentou uma expectativa de vida ao nascer de 73,1 anos, enquanto o primeiro colocado, o Distrito Federal, alcançou 78,6 anos em 2023. A diferença percentual entre eles é de aproximadamente 7,52%.

Por sexo

Também foram percebidas diferenças notáveis na expectativa de vida entre os gêneros. Para os homens, a expectativa foi de 73,8 anos, ocupando a 12ª posição no ranking nacional. Entre as mulheres, o estado alcançou 78,2 anos, posicionando-se na 14ª colocação entre os estados brasileiros​.

No ranking geral, Goiás apresenta indicadores intermediários. Em comparação, estados como o Distrito Federal lideram tanto para homens (76,2 anos) quanto para mulheres (81,1 anos). Já Alagoas registra os menores valores: 69,4 anos para homens e 74,3 anos para mulheres, destacando as disparidades regionais.

Vale pontuar também que, no cenário nacional, homens entre 20 e 24 anos têm 4,1 vezes mais chances de morrer do que mulheres na mesma faixa etária.