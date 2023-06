Homem larga emprego em fábrica após descobrir como ganhar mais sem precisar acordar cedo

Um homem largou o emprego que tinha em uma fábrica após descobrir como ganhar mais e o melhor: sem precisar acordar cedo todos os dias.

“Vou pedir demissão em dois dias e não contei a ninguém, nem aos meus chefes, nem à minha família, nem aos meus amigos”, disse ele, identificado no TikTok como @tomas.taylor .

O trabalhador argentino explica que conseguirá mais dinheiro no final do mês atuando de forma independente, sem vínculo a uma empresa específica.

Na fábrica, ele ganha 80 mil pesos (cerca de R$ 1.600) e estimativa é elevar este montante para de 200 mil (aproximadamente R$ 4 mil).

Limpador de vidros autônomo será a nova profissão do antigo operário. “Hoje faço o meu primeiro teste e estou com as coisas para poder sair à luta” , assegurou.

Em vídeo, o homem mostra um máquina de secar, um pano e um limpa-vidros – suas novas ferramentas de trabalho. “Não tenho vergonha de ir atrás do serviço”, completou.

Foram diversos comentários no TikTok. Alguns acharam arriscado trocar o emprego por algo que pode ser incerto, mas outros, contudo, apoiaram a iniciativa e desejaram boa sorte.

Veja o vídeo!