É de praxe: em qualquer data comemorativa alguns homens agem de forma prática e acabam vacilando na hora de dar presentes para as mulheres.

Isso porque, na maioria das vezes eles pensam de forma direta, sem se atentar aos detalhes, recorrendo ao convencional.

6 presentes que as mulheres estão cansadas de receber e os homens insistem:

1. Perfume

Começando nossa lista, por mais que alguns homens acham que estão sendo únicos e agindo de forma especial, dar perfume de presente para as mulheres já está meio saturado para elas.

Invés disso, opte por alternativas diferentes, como velas aromáticas, óleos essenciais e assim por diante.

2. Flores

Algumas mulheres já estão cheias de receberem flores em toda e qualquer data comemorativa.

Uma alternativa para isso pode ser um dia no spa ou uma viagem especial. Isso sim vai impacta-las.

3. Itens para casa no geral

Homens entendam: algumas mulheres não querem mais ganhar itens para casa no geral, como eletrodomésticos e assim por diante.

No lugar desse tradicional, porque não a convide para visitar um museu, ir ao cinema e assim por diante?

4. Doces

Enquanto isso, há outras mulheres que também não aguentam mais ganhar doces em todo aniversário ou data especial.

Chocolates, tortas e confeitos já estão saturados, e uma excelente saída é preparar um jantar romântico para ela.

5. Cosméticos

Definitivamente há mulheres que não aguentam mais ganhar cremes, sabonetes e afins.

Esses cosméticos no geral já caíram de moda e no lugar deles você pode optar por dar um voucher no salão de beleza para ela.

6. Lingerie

Por fim, alguns homens têm a cara de pau de sempre estarem presenteando as mulheres com lingerie e isso pode estar tirando a paciência delas.

Uma vez ou outra até que vai, mas sempre pode ser muito chato. Afinal, o presente é para o casal e não só para ela.

Uma alternativa a isso é convidá-la para ir a um hotel ter uma noite especial.

