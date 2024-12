Forma eficaz para não gastar tanta gasolina na hora de usar o ar-condicionado do carro

Estudos de eficiência veicular indicam que essa técnica ajuda a reduzir de 10% até 20% do consumo de combustível

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

O Brasil é um país onde temos que viver com temperaturas que chegam a ultrapassar 40°C, em algumas regiões.

Por isso, manter o conforto térmico no carro, enquanto pegamos trânsito, se tornou uma tarefa obrigatória para quem é motorista.

Porém, por mais que seja uma ferramenta essencial para a rotina, o ar-condicionado veicular é também uma das principais causas do aumento no consumo de combustível.

Dessa forma, é preciso sempre buscar um equilíbrio entre conforto térmico e também economia de combustível. Afinal, não está nada fácil encher o tanque para rodar com as dificuldades que todo mundo enfrente atualmente.

Mesmo parecendo que não seja possível economizar gasolina enquanto se usa o ar-condicionado, existe uma técnica para ajudar a reduzir esse gasto.

Especialistas em engenharia mecânica revelaram que a solução é ativar o modo de recirculação do ar-condicionado, aquele representado pelo ícone da seta circular.

Segundo relatórios de especialistas em eficiência energética e economia veicular, essa função consegue reduzir o consumo de gasolina de forma significativa e sem comprometer o conforto durante a viagem.

A recirculação impede que o ar externo gelado seja sugado para dentro do carro, obrigando o sistema a trabalhar mais para resfriar o ambiente. Uma ação muito comum que o ar-condicionado em veículos executa normalmente.

Com essa ferramenta ativada, o ar-condicionado passa a reutilizar o ar já resfriado do interior do veículo, exigindo menos esforço do compressor e, consequentemente, reduzindo o consumo de combustível que é necessário para o funcionamento do aparelho.

Essa prática tem sido muito utilizada por motoristas, principalmente em trajetos mais longos ou situações de trânsito intenso e engarrafamentos pesados.

A recirculação evita a entrada constante de ar quente e ajuda o sistema a manter a temperatura interna mais estável e eficiente.

Estudos de eficiência veicular indicam que a ativação da recirculação pode economizar de 10% até 20% de combustível em comparação ao uso do ar-condicionado sem esse ajuste.

Embora pareça um número pequeno, essa economia se torna significativa ao longo do mês, especialmente para quem utiliza o carro diariamente.

