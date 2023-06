Morte de ciclista de 16 anos na BR-060 causa grande comoção em Anápolis

A morte de Enzo Gabriel Soares Kronemberg, ciclista atropelado na BR-060, na tarde deste domingo (11), na saída de Anápolis, vem causando comoção entre amigos e familiares nas redes sociais.

Enzo, de apenas 16 anos, estava pedalando próximo ao Ficus, chegando em Abadiânia, quando foi atingido em cheio por um carro de passeio.

De acordo com a concessionária da via, Triunfo Concebra, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros tentaram realizar a reanimação. No entanto, Enzo Gabriel não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, usuários lamentam a perda e reforçam como o adolescente era uma figura querida em Anápolis, principalmente no meio de ciclismo. Além disso, Enzo Gabriel era um membro ativo na comunidade católica.

Em uma das postagens, foi levantado como a falta de ciclovias resulta em mortes do tipo.