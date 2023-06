Últimos dias para garantir ingressos para o show especial do cantor Daniel em Anápolis

Está cada dia mais próximo o mega show do cantor Daniel em Anápolis, no espaço de eventos da Estância Nobel.

A apresentação está marcada para o próximo sábado (17), e deve começar a partir das 21h30.

Os ingressos ainda estão à venda e podem ser adquiridos pelo site IngressoSA, com valores a partir de R$ 150 para o ingresso individual e R$ 2.200 para reservar mesas com capacidade para quatro pessoas.

O show marca o lançamento do DVD “Daniel 40 anos”, onde será celebrado todas as quatro décadas de carreira do sertanejo.

Além disso, ele será marcado por um momento de homenagem ao cantor João Paulo, que fez dupla com Daniel entre 1980 e 1997, quando faleceu em um acidente automobilístico.

Sucessos como “Estou Apaixonado”, “Só Dá Você na Minha Vida” e “Minha Estrela Perdida” devem embalar e emocionar o público da Estância Nobel.