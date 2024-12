Muro da Escola Municipal Pedro Ludovico desaba com fortes chuvas em Anápolis

Situação semelhante aconteceu no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, no começo de novembro

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2024

Muro caído na Escola Municipal Pedro Ludovico, na Vila Jaiara.(Foto: @_rota_policial_anapolis_)

Após as chuvas do final de semana que caíram sobre Anápolis, a Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira, situada na Vila Jaiara, amanheceu “faltando um pedaço”. Isso porque, na manhã desta segunda-feira (09), o muro que cerca a unidade havia caído no chão, ficando em pedaços.

A instituição, que já foi alvo de polêmicas ao longo de 2023 em razão de ameaças de massacre deixadas em um banheiro, passa atualmente por reformas e o muro em questão foi construído recentemente. Em junho, foi divulgado que as obras já estariam 40% concluídas, mas, até o momento, ainda não foram finalizadas.

Uma situação semelhante aconteceu no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, no começo de novembro. O acúmulo de água, em um declive na parte externa da unidade, acabou causando a queda do muro que cercava a escola.

Além da recorrência desse tipo de caso na cidade, a própria Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira passou por “versões menores” do que ocorre atualmente. Em dezembro do último ano, a escola estava cercada apenas por tapumes, os quais foram arrancados e caíram na rua após a passagem de outra forte chuva. Naquela data, os funcionários também sofreram com goteiras intensas, que praticamente “alagaram” a cozinha.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, para solicitar esclarecimentos. A gestão confirmou o desmoronamento do muro, apontando que isso teria ocorrido em duas regiões diferentes, e que as obras estariam sendo executadas pela Goinfra.

A explicação para tal acontecimento foi a alta saturação do solo, que não conseguiu absorver o volume de água e sofreu com o sobrepeso. Por fim, foi apontado que a estrutura será reconstruída sem custos para a prefeitura, contando ainda com uma nova estrutura para escoar a água, que será publicada oficialmente e fará parte de todas as obras municipais do tipo.

Confira, abaixo, o posicionamento na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que, devido à forte chuva na noite de ontem, houve o desmoronamento do muro de arrimo (na parte onde tem terra) e do muro (na parte acima da terra) da escola Pedro Ludovico que passa por reforma. Ambas as estruturas foram executadas seguindo um projeto padrão da Goinfra utilizado em todo o estado de Goiás. No caso específico, a saturação do solo estava muito alta e não conseguiu absorver o volume de água, causando um sobrepeso na parte interna que culminou com o rompimento. O muro será refeito pela empresa construtura sem custos para o município, mas dessa vez será adotada uma solução adicional para drenagem da água que pode ficar acumulada na parte interna em dias de grandes precipitações. Tal solução fará parte de uma instrução normativa que a Secretaria de obras vai publicar para que em todas as futuras obras sejam tomadas tais ações adicionais quanto a drenagem.