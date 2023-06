Criança de 4 anos morre com suspeita de H1N1 a caminho de Goiânia

Uma criança de 04 anos faleceu neste domingo (11) quando estava a caminho de Goiânia para receber tratamento. A suspeita era de H1N1.

A vítima havia dado entrada no Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA) ainda no último sábado (10), com sintomas que poderiam indicar H1N1. Apesar de ter apresentado dessaturação de aproximadamente 81%, ela foi liberada e voltou para casa.

No entanto, no dia seguinte (11), o quadro geral apresentou piora e a criança foi levada novamente ao mesmo pronto socorro, onde realizaram uma radiografia no tórax e, em seguida, a transferiram para Goiânia por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU).

No trajeto, a saúde de piorou ainda mais e foi necessário a levar ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis. Ainda assim, a criança não resistiu e faleceu.

A família comunicou a morte e suspeita à Polícia Civil de que houve omissão ou erro da equipe médica onde a criança foi atendida inicialmente, no HEJA. O caso será investigado.